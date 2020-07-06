الصحة تسجل 94 حالة وفاة و 1796 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/06 | 15:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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