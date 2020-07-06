رقم “مبشّر” بعدد الاصابات.. الصحة تكشف الموقف الوبائي في عموم العراق

2020/07/06 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 1796 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في هبوط اولي بعد ايام من تجاوز الاصابات عتبة الألفي اصابة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص (11519 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة […]

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