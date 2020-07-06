فيروسات .. لاينفع معها كمامة أو لقاح

2020/07/06 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلال بشار نحن البشر وبالفطرة نستغرب كلّ شيء جديد يزورنا، فنحن بطبيعتنا الانسانية نعتاد على الاشياء اذا ما تكررت مرات عدة حتى تصبح عادة فينا وبواقعنا.كورونا هذا الفيروس الذي جعل العالم يقف على حافة الموت جاء زائرا ويظهر أنّه أحبّ واقعنا..ولكن هذا الزائر وان طال بقاؤه فلا بدّ من لقاح يقضي عليه.هناك اشياء […]

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