2020/07/06 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفادت مصادر طبية في ذي قار، اليوم الاثنين، بأن مستشفى الحسين التعليمي يشهد سرقة لإسطوانات الاوكسجين وتهريبها من قبل مواطنين.وقالت المصادر، لـ”العهد نيوز”، بأن “ما يحصل في مستشفى الحسين لا يحدث في أي مكان أخر في العراق من فوضى، حيث تسرق إسطوانات الاوكسجين التي تأتي للمستشفى بشكل يومي ويتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: تهريب وسرقة إسطوانات الأوكسجين في الناصرية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: تهريب وسرقة إسطوانات الأوكسجين في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).