خلية ازمة الانبار لـ” العهد نيوز” تسجيل 16 حالة اصابة بـ”كورونا”

2020/07/06 | 15:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن مصدر في دائرة صحة محافظة الانبار اليوم ، الاثنين، عن تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” بعض مدن الانبار سجلت لهذا اليوم الاحد 16 حالة اصابة بفيروس كورونا وهم جميعا ملامسين لحالات مؤكد سابقا وحالتهم الصحية جيدة […]

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