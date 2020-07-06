السلطات الهندية تحظر بيع لحوم الكلاب المطبوخة والحية

2020/07/06 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حظرت السلطات في ولاية ناجالاند شمال شرقي الهند بيع لحوم الكلاب وأوقفت استيراد وتجارة الكلاب لاستخدامها في الطعام.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» قال السكرتير الأول للولاية النائية، تيمجين توي، في تغريدة على تويتر إن حكومة الولاية حظرت جميع عمليات استيراد وتجارة الكلاب، وكذلك بيع لحوم الكلاب، المطبوخة وغير المطبوخة.

وجاءت الخطوة بعد نداء في وقت سابق من الأسبوع، من المشرعة مانيكة غاندي التي حثت حكومة ناجالاند على التحرك، بعدما تلقت صوراً جديدة لتجارة الكلاب من منظمة لحماية الحيوانات، مقرها ناجالاند.

ودفعت المناشدة أكثر من 125 ألف شخص إلى الكتابة إلى حكومة ناجالاند للمطالبة بحظر تجارة الكلاب، وبيع لحومها.

وذكرت منظمة هيومان سوسيتي إنترناشيونال المدافعة عن حقوق الحيوان، في بيان “هذه نقطة تحول رئيسة نحو إنهاء القسوة في تجارة لحوم الكلاب المخفية في الهند”.

وتقدر المنظمة أنه يتم تهريب ما يصل إلى 30 ألف كلب سنويا إلى ناجالاند، حيث يتم بيعها في الأسواق الحية، وتقول المنظمة أيضا إن الكلاب تضرب بانتظام حتى الموت بالهراوات الخشبية.

وأشاد مستشار رئيس وزراء ولاية ناجالاند نيفيو ريو، أعلى مسؤول منتخب في الولاية، قائلا “هذه خطوة تقدمية في هذا اليوم وهذا العصر، يكون للنشاط الإيجابي والدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي تأثير هائل على صناع السياسات، تهانينا وشكرًا للجميع”.

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