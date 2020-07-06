2020/07/06 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن قسم الاعلام والاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، بشرى للمتعينين الجدد على ملاك مديريات تربية بغداد، بالموافقة على اطلاق رواتبهم بعد اشهر طويلة من تعيينهم دون مخصصات.وقال القسم في بيان مقتضب إن “محافظ بغداد المهندس محمدجابرالعطا يعلن موافقة وزارة المالية على صرف رواتب المتعينين الجدد لمديريات تربية بغداد الست ولمدة ٦ اشهر”.[…]

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