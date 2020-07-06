التربية العراقية تعلن قرارات جديدة بشأن الامتحانات ودرجة القرار

2020/07/06 | 15:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين، عن آلية القرارات الأخيرة لهيئة الرأي بشأن الامتحانات ودرجة القرار....

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