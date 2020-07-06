الكاظمي يوجه بالاجراء الفوري لتوطين رواتب منتسبي الدفاع

2020/07/06 | 16:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وزارة الدفاع بالإجراء الفوري لتوطين رواتب منتسبي الوزارة.

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