تحالف الحكيم الجديد ينأى بنفسه عن الانتخابات

2020/07/06 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد تحالف "عراقيون" برئاسة عمار الحكيم، الاثنين، أن تحالفه بعيداً عن أجواء الانتخابات، مؤكدا دعمه الحكومة لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون.

وقال النائب عن التحالف علي البديري لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف الاساسي من تشكيل تحالف عراقيون، دعم الحكومة لإعادة هيبة الدولة وإجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفرض القانون وحصر السلاح في البلاد".

وأضاف أنه "لا يوجد ضمن برنامج التحالف أي تشكيل انتخابيا، إنما عراقيون يدعم التوجه الحكومي والسياسي التهيئة الأجواء وإجراء انتخابات مبكرة".

وأعلن مؤخرا عن تشكيل تحالف "عراقيون" برئاسة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وهو مكون من ٥٠ نائباً بهدف "دعم هيبة الدولة".

وتعرض تشكيل التحالف الى الانتقاد من قبل بعض الاطراف المشاركة في العملية السياسية، فقد عدت كتلة سائرون النيابية، تشكيل تحالف عراقيون في هذا الوقت "مضراً" بالعملية السياسية كونه تأسس لتحقيق "مصالح شخصية"، بحسب تعبيرها.

وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي ـوكالة شفق نيوز، أن "العملية السياسية هي عملية ديناميكية تشهد تشكيل تحالفات وانشقاقات وآراء واتجاهات سياسية مختلفة إلا أن التحالفات ينبغي إن تكون مبنية على مصلحة الوطن، وليس على إيجاد تكتلات وفق المصلحة السياسية، حينها ستؤدي إلى تشكيل تحالفات مضادة".

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