مسؤول بالصحة يؤكد تسلل كورونا إلى سجن أحداث الكرخ وتسجيل إصابات

2020/07/06 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد مدير قسم الصحة العامة بدائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، بشار عبد اللطيف، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بفيروس كورونا في سجن الأحداث بجانب الكرخ، فيما كشف طريقة انتقال الفيروس إلى النزلاء.

وقال بشار عبد اللطيف، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "وزارة الصحة أطلقت أموالا لدوائر الصحة بغية تجهيزها بالمستلزمات الطبية المطلوبة والنقص الذي يحصل سببه عم توقع فترة استمرار الوباء وتوسع انتشاره".

وأضاف عبد اللطيف، أنه "في بغداد تتوفر جميع المستلزمات الطبية، وقد شددنا على كوادرنا بارتداء عدة الحماية أثناء العمل والالتزام بذلك"، مشيرا الى "مراقبة عمليات الشراء والأسعار معروفة من الجهات المختصة، ولن يسمح بحدوث اية عمليات".

وعن الانباء التي تحدثت عن وجود اصابات داخل السجون، أكد مدير قسم الصحة العامة بدائرة صحة الرصافة، أن "سجن الأحداث في الكرخ، سجل إصابات بفيروس كورونا كانت نتيجة اختلاط السجناء بالحراس ممن حملوا الفيروس وتم عزل السجناء المصابين في غرف خاصة".

وتابع، أنه "جرى تخصيص ردهة عزل خاصة السجناء في جانب الكرخ ممن يحتاجون رعاية طبية لإن حالاتهم شديدة وهنالك كادر متخصص لمعالجتهم ومعاينتهم والوضع مسيطر عليه وغير متفاقم".

وحذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الاحد (5 تموز 2020)، من انتشار كبير لفيروس كورونا في السجون التي تضم أكثر من 65 الف موقوف ونزيل.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان انس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مخاوفنا من انتشار فيروس كورونا في السجون العراقية مستمرة وحذرنا بشكل متكرر وطالبنا البعثة الاممية بمساندتنا في دعم اجراءات اطلاق سراح اكبر عدد ممكن من النزلاء والموقوفين والسجناء اذا ماعرف بان هناك اكتظاظاً كبيراً"، مؤكداً "صعوبة في تقديم الرعاية الصحية في الوضع الاعتيادي فمابالكم مع وجود وباء خطير".

واضاف العزاوي، أنه "وفق التقارير الرسمية، فإن هناك أكثر من 65 ألف نزيل وموقوف ومعتقل في السجون العراقية بمختلف التسميات"، مبيناً أن "مجلس القضاء الاعلى كان الاسرع في الاستجابة لمطاليبنا بتخفيف الاكتظاظ في السجون ووجه باطلاقهم وفق كفالات ضامنة".

وأشار الى أن "وزارة الداخلية اطلقت سراح اكثر من 1200 من اصحاب المجالس التحقيقية الذين لايشكل اطلاق سراحهم خطراً على المجتمع لكن الاشكالية الكبيرة في دائرة الاصلاح سواء اكانت للكبار او الاحداث".

وتابع العزاوي، أن "رئاسة الجمهورية أطلقت العفو الرئاسي الخاص والذي يفترض شموله 1200 شخصاً لتقليل الاكتظاظ في السجون لكن لم ينفذ منه إلا إطلاق سراح 72 شخصاً".

واضاف، أن "التقارير الرسمية تؤكد اصابة اكثر من 30 سجيناً بفيروس كورونا لكن هناك سجون لم يعلن حجم الاصابات فيها ما يدلل عدم الشفافية في تحديد أعداد الإصابات، ويستدعي اجراءات لضمان ارواح السجناء والموقوفين والدفع باتجاه خفض الاكتظاظ في السجون".

ودعا مدير صحة بغداد/الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء 1 تموز، إلى إطلاق سراح السجناء بكفالة، الذين لا يشكل خروجهم ضررا على المجتمع، نظرا لتفشي الفيروس في السجون.

وقال الحجامي في تدوينة على الفيس بوك إنه "نظراً لتسجيل إصابات باستمرار بمرض فيروس كورونا المستجد في السجون، اقترح على اصحاب القرار اصدار أمر بخروج الذين لا يشكل خروجهم ضرراً على المجتمع، يخرجون بكفالة مناسبة ثم تتم اعادتهم لاكمال مدة محكوميتهم بعد انقضاء الجائحة".

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