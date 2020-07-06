الكاظمي يوافق على استئناف التبادل التجاري الجزئي في منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين

2020/07/06 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

رئيس هيأة المنافذ الحدودية:حصلت موافقة السيد رئيس الوزراء على استئناف التبادل التجاري الجزئي في منفذي الشلا...





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