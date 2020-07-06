بالوثيقة: كتاب تمويل رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية ببغداد وبأثر رجعي

2020/07/06 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الاثنين، على كتاب صادر من وزارة المالية خاص بتمويل رواتب المتعينين الجدد في مديريات التربية ببغداد وبأثر رجعي.

ونصت الوثيقة على انه "استنادا للمادة 4 في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي وموافقة وزير المالية وبناءً على طلب محافظة بغداد يرجى اتخاذ ما يلزم لايداع اكثر من 40 مليار دينار في الحساب الجاري لمحافظة بغداد وذلك لصرف رواتب المتعينين الجدد وبأثر رجعي".

وكان المحافظ محمد جابر العطا أعلن، اليوم الاثنين، في بيان ان "وزارة المالية وافقت على صرف رواتب المتعينين الجدد لمديريات تربية بغداد الست ولمدة 6 اشهر".

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد مدير قسم الصحة العامة بدائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، بشار عبد اللطيف، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بفيروس كورونا في سجن الأحداث بجانب الكرخ، فيما كشف طريقة انتقال الفيروس إلى النزلاء.

وقال بشار

بيان رسمي

رئيس هيأة المنافذ الحدودية:حصلت موافقة السيد رئيس الوزراء على استئناف التبادل التجاري الجزئي في منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين

أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور عمر عدنان الوائلي حصول موافقة السيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الإثنين، 06 تموز، 2020، إعادة 26 عجلة محملة بمادة الحديد إلى الجانب الإيراني في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط اع

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