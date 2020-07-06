2020/07/06 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن فريق ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، يسعى لبيع 5 من لاعبيه، ولا يخطط لاستقطاب لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن الفريق الملكي سيتخلى عن كل من، الجناح الويلزي غاريث بيل، والمهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز، والمهاجم إبراهيم دياز، ولاعب خط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماركا: ريال مدريد يتخلى عن 5 لاعبين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماركا: ريال مدريد يتخلى عن 5 لاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).