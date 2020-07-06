الكاظمي يرشح قيادياً تركمانياً لمنصب وزاري..(وثيقة )

2020/07/06 | 16:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رشح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القيادي التركماني حسن اوزمن البياتي لمنصب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.وكان قد صوّت مجلس النواب قبل شهر من الآن، على تخويل الكاظمي استحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني.

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