الكاظمي يقدم مرشحاً تركمانياً لوزارة مستحدثة.. وثيقة

2020/07/06 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مرشحاً تركمانياً لوزارة مستحدثة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فأن الكاظمي رشح حسين سليمان وهاب البياتي لمنصب وزير دولة، طالباً من البرلمان تحديد موعد جلسة للتصويت عليه.

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