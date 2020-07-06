العراق يسجل 94 حالة وفاة و1796 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/06 | 16:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت حالات الاصابة والوفيات بكورونا في العراق خلال الشهر الاخير

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