العراق: الكاظمي يصدر امرا هاما بشان رواتب منتسبي وزارة الدفاع

2020/07/06 | 17:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزارة الدفاع بالاجراء الفوري لتوطين رواتب منتسبي الوزارة....

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