تراجع طفيف لمؤشر الجائحة في العراق

سجل العراق 1796 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 6 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 11 ألف و519 نموذجًا جديدًا وسجلت 1796 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 243
بغداد/ الكرخ: 117
مدينة الطب: 7
النجف: 88
السليمانية: 234
أربيل: 31
دهوك: 2
كربلاء: 138
كركوك: 88
ديالى: 61
واسط: 47
بابل: 67
البصرة: 122
ميسان: 67
الديوانية: 111
ذي قار: 183
الأنبار: 16
نينوى: 15
صلاح الدين: 73
المثنى: 86
الشفاء: 1724 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 239
بغداد الكرخ: 269
مدينة الطب: 6
النجف: 45
السليمانية: 102
أربيل: 70
كركوك: 103
كربلاء: 81
ديالى: 66
واسط: 153
البصرة: 62
ميسان: 142
بابل: 45
ذي قار: 225
الأنبار: 24
الديوانية: 75
صلاح الدين: 17
الوفيات: 94 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 16
بغداد الكرخ: 4
مدينة الطب: 5
النجف: 2
السليمانية: 10
كربلاء: 4
كركوك: 2
ديالى: 1
واسط: 3
البصرة: 8
ميسان: 3
بابل: 5
الديوانية: 8
ذي قار: 17
المثنى: 4
مجموع الإصابات: 62275
مجموع حالات الشفاء: 34741
الراقدين الكلي: 24967
الراقدين في العناية المركزة: 337
مجموع الوفيات: 2567
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