تراجع طفيف لمؤشر الجائحة في العراق

2020/07/06 | 17:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتراجع مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العراق، الإثنين، بشكل طفيف، فيما سجلت البلاد عشرات حالات الوفاة الجديدة.

سجل العراق 1796 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 6 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 11 ألف و519 نموذجًا جديدًا وسجلت 1796 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 243

بغداد/ الكرخ: 117

مدينة الطب: 7

النجف: 88

السليمانية: 234

أربيل: 31

دهوك: 2

كربلاء: 138

كركوك: 88

ديالى: 61

واسط: 47

بابل: 67

البصرة: 122

ميسان: 67

الديوانية: 111

ذي قار: 183

الأنبار: 16

نينوى: 15

صلاح الدين: 73

المثنى: 86

الشفاء: 1724 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 239

بغداد الكرخ: 269

مدينة الطب: 6

النجف: 45

السليمانية: 102

أربيل: 70

كركوك: 103

كربلاء: 81

ديالى: 66

واسط: 153

البصرة: 62

ميسان: 142

بابل: 45

ذي قار: 225

الأنبار: 24

الديوانية: 75

صلاح الدين: 17

الوفيات: 94 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 16

بغداد الكرخ: 4

مدينة الطب: 5

النجف: 2

السليمانية: 10

كربلاء: 4

كركوك: 2

ديالى: 1

واسط: 3

البصرة: 8

ميسان: 3

بابل: 5

الديوانية: 8

ذي قار: 17

المثنى: 4

مجموع الإصابات: 62275

مجموع حالات الشفاء: 34741

الراقدين الكلي: 24967

الراقدين في العناية المركزة: 337

مجموع الوفيات: 2567

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