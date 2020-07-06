الأمن النيابية: البرلمان يدعم الحكومة لإيقاف الاعتداءات التركية

2020/07/06 | 17:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت لجنة الأمن والدفاع، اليوم الاثنين، دعم مجلس النواب لخطوات الحكومة من أجل إيقاف الاعتداءات التركية تجاه الأراضي العراقية.وقال النائب عن اللجنة بدر الزيادي للوكالة الرسمية، إن “القوات التركية اخترقت نحو 70 كيلومتراً من الأراضي العراقية، كما كررت اختراق الأجواء العراقية”.وشدّد على أهمية الاتجاه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية، […]

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