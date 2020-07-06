2020/07/06 | 17:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرب كركوك يعلقون على عودة البيشمركة: كان الاجدر توجيهها لقتال القوات الأجنبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 17:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب كركوك يعلقون على عودة البيشمركة: كان الاجدر توجيهها لقتال القوات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب كركوك يعلقون على عودة البيشمركة: كان الاجدر توجيهها لقتال القوات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).