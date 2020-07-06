المالية البرلمانية تطمئن الموظفين: صرف رواتب حزيران قريب ولن يحدث تأخير في الاشهر المقبلة

2020/07/06 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الاثنين (6 تموز 2020)، أن رواتب موظفي الدولة العراقية، لن تتأخر في الأشهر المقبلة، كما حصل الشهر الحالي، فيما بينت سبب تأخير صرفها.

وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة مصطفى الكاظمي تواجه مجموعة من التحديات على مختلفة الاصعدة، ورغم ذلك هي استلمت خزينة خاوية، وهذا الذي جعل البرلمان العراقي، يوافق على قانون الاقتراض بهدف توفير رواتب الموظفين ودعم الحكومة في مواجهة التحديات التي تحتاج الى اموال".وأضاف الصفار أنه "في الاشهر المقبلة لن يحدث اي تأخير في صرف الرواتب، خصوصا ان التأخير في صرف الراتب للشهر الحالي، بسبب تحويل العملة من الدولار، وهذا يحتاج بعض الوقت، خصوصاً ان قضية طلب القرض الداخلي ايضا بحاجة الى وقت ولهذا تأخرت لأيام قليلة"، مبينا أن "الحكومة امنت الرواتب للأشهر المقبلة، من خلال الاقتراض".

وشهدت رواتب الموظفين خلال شهر حزيران الماضي تأخرا في صرفها لاكثر من 10 ايام ولغاية الان هناك وزارات لم تستلم رواتبها، وقبل ذلك وخلال الشهرين الماضيين شهدت رواتب المتقاعدين ايضا تأخيرا في الصرف لعدة ايام.

وكان البنك المركزي العراقي أعلن، الخميس (02 تموز 2020)، مساعدة وزارة المالية في تأمين رواتب ثلاثة أشهر، فيما تحدث عن موعد صرف راتب شهر حزيران الماضي.

وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي، إحسان شمران، في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية، إن " توجيهاً صدر باعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار".

وأضاف، أن "هذه السندات ستمكن وزارة المالية من تأمين رواتب الموظفين للاشهر تموز واب وايلول"، مبيناً أن "البنك المركزي سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات".

وأشار شمران إلى أن "وزارة المالية بامكانها استلام الاموال من المصارف"، مبيناً أن "صرف رواتب الموظفين من المرجح في بداية الاسبوع المقبل".

وأكد مدير عام المحاسبة، أن "البنك المركزي له دور كبير في مواجه الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها العراق".

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