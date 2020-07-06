الولايات المتحدة تقترب من عتبة الـ130 ألف وفاة بكورونا والإصابات اليومية تلامس الـ50 ألفا

2020/07/06 | 17:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الأحد أكثر من 49 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد-19”.وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم أمس 49199 إصابة بالعدوى، مقابل 45283 إصابة في […]

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