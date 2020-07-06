ثورة العشرين العراقية حيةٌ في الوجدان العراقي

2020/07/06 | 17:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]رغم ان ثورة العشرين الخالدة لم تكن الأولى في التاريخ العراقي المقاوم للاحتلال البريطاني, فقد سبقتها ثورتا النجف عامي 1916 و1918, الا انها –ثورة العشرين- كانت صاحبة الاثر الاكبر في الفكر العراقي عموما والشيعي خصوصا.

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