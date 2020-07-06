العطش للسياسة وترنّح الدولة العراقيّة

2020/07/06 | 17:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]استؤنفت الحياة الحزبية في العراق أثر سقوط حكم البعث في 2003 ونشأت عشرات الأحزاب السياسية اضافة الى الأحزاب القديمة.اخذت الكثير من هذه القوى دوراً نشطاً في إطاحة النظام، إلا أنّها واجهت صعوبة في تطوير نفسها، وإنشاء قواعد دعم فاعلة، وبناء قواعد انتخابية مستدامة.اغلبهم افنى العمر بمقارعة البعث بين الداخل والخارج.وبعد عام 2003 دخلوا العملية السياسية مكأفاة لسنوات الجهاد وقدموا أوراق اعتمادهم كمناضلين، الإ انهم فشلوا من خلال عدة حكومات بدفع عجلة البلاد الى الامام وتحقيق التغيير المنشود الذي يتأمله الشعب.

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