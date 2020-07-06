بغداد تفتتح “التبادل الجزئي” مع إيران،، عودة المخاوف من سيطرة المليشيات والطماطم العراقية من الحقل الى القمامة!

2020/07/06 | 17:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، البدء بترتيبات استئناف حركة البضائع والتبادل التجاري الجزئي في منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين مع الجارة إيران، منذ البدء بإغلاق الحدود العراقية والمنافذ البرية والبحرية والاجواء في آذار الماضي بعد انتشار فيروس كورونا.ونقل بيان، أطلعت عليه “يس عراق”، عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي […]

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