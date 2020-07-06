"أوفيك 16".. إسرائيل تعلن نجاح إطلاق قمرها التجسسي

2020/07/06 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في وقت مبكر الاثنين عن إطلاق ناجح لقمر تجسس جديد، وأنه يمنح البلاد أداة إضافية في مراقبة التهديدات العديدة في جميع أنحاء المنطقة. وينضم القمر (أوفيك 16) إلى أسطول من أقمار التجسس الإسرائيلية التي تم إطلاقها على مدى العقدين الماضيين.وقال أمنون هراري، رئيس إدارة الفضاء والأقمار الصناعية بالوزارة: "يتم استخدام كل مجموعة الأقمار الصناعية لرصد أي تهديدات على دولة إسرائيل، والتي تكون أحيانًا بعيدة ومباشرة لذا تتطلب مراقبة مستمرة". ولم تؤكد إسرائيل عدد الأقمار الصناعية العاملة، لكن هراري ذكر اثنين آخرين من الأقمار العاملة (أوفيك 5) الذي تم إطلاقه عام 2002، و(أوفيك 11) الذي أطلق عام 2016. وفي هذا السياق، أوضح هراري: "يمكنك أن تفترض أنه بمجرد أن يكون لديك أكثر من قمر صناعي واحد بالتوازي في السماء، فإنك تحقق أوقات زيارة أفضل على الأهداف المهمة". وقامت الوزارة بتطوير القمر الصناعي بالاشتراك مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة، وذكرت الوزارة أن أوفيك 16 انطلق في الساعة الرابعة صباحا من قاعدة بلماحيم الجوية وسط اسرائيل الى الفضاء، ووصف القمر بأنه "قمر استطلاع بصري كهربائي بقدرات متقدمة." وصرح شلومي سودري، المدير العام لقسم الفضاء في شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، أن أوفيك موجود الآن في المدار ويرسل "إشارات صحية" إلى محطة أرضية، ويتوقع أن يبدأ نقل الصور في غضون أسبوع تقريبًا. ووصف وزير الدفاع بيني غانتس إطلاق القمر اليوم الاثنين بأنه "إنجاز استثنائي"، وقال إن "التفوق التكنولوجي والقدرات الاستخبارية أمران أساسيان لأمن دولة إسرائيل."

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