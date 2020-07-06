المنافذ تعلن استئناف التبادل التجاري الجزئي في منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين

2020/07/06 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، الاثنين، استئناف التبادل التجاري الجزئي في منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين وقال الوائلي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على استئناف التبادل التجاري الجزئي وبواقع 250 ارسالية في اليوم الواحد ولمدة يومين في الاسبوع في منفذ الشلامجة في محافظة البصرة ومنفذ مندلي […]

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