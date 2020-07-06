الاقتصاد النيابية تكشف سبب تأخير صرف الرواتب وتؤكد تأمين أموال القروض الخارجية

2020/07/06 | 17:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، عن سبب تأخير صرف رواتب الموظفين رغم التصويت على قانون الاقتراض الخارجي والداخلي، فيما أكدت تأمين الأموال المتعلقة بالقروض الخارجية.وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “أموال القروض الخارجية تم تأمينها إلا إن وزارة المالية تواجه مشكلة بعدم وجود سيولة نقدية مقابل […]

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