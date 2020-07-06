4 جولات على النهاية.. المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة

2020/07/06 | 17:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يشتعل صراع الليجا قبل 4 جولات من نهاية المنافسة، بين ريال مدريد وبرشلونة، بعد انتصار الفريقين أمس الأحد أمام أتلتيك بلباو وفياريال، على الترتيب.ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة، وذلك بعد تعادل الفريق الكتالوني أمام إشبيلية وسيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد.وبعد أن كان الفارق نقطتين […]

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