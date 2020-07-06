2020/07/06 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب ذكرنا في مقال سابقhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676207بأن الأخطاء اللغوية في القرآن تنقسم إلى 11 نوعوسنعرض هنا النوع الثامن منها: التكرار والتشتت والحشو أو اللغو---------------تعطينا قراءة سور القرآن انطباعًا بأننا أمام كشكول مقطع الأوصال يجمع من كل ما هب ودب، ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخطاء القرآن اللغوية: 8) التكرار والتشتت والحشو أو اللغو - سامي الذيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخطاء القرآن اللغوية: 8) التكرار والتشتت والحشو أو اللغو - سامي الذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).