نائب يطالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية والأمريكية

2020/07/06 | 17:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاثنين، رئاسة البرلمان الإسراع بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية والأمريكية للسيادة العراقية.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “السفارة الأمريكية تحولت إلى معسكر تدريبي وابتعدت عن مهامها الدبلوماسي وهذا الأمر يعد سابقة خطرة يجب الوقف عدنه”، لافتا إلى إن “الحكومة عليها إن تتخذ […]

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