دمشق تحيي النسخة التاسعة من مهرجان البزق وتهديه لروح سعيد يوسف

2020/07/06 | 17:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر مهرجان البزق اربعة ايام

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