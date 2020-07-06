أنقرة تتحدى بغداد: لن نوقف عملياتنا في العراق

2020/07/06 | 17:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية التركية، يوم الاثنين، إن "أنقرة عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رداً على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر" إن "أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول العمليتن ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق"، حسب قناة "TRT" التركية.

وأردف "نؤكد مجددا استعدادنا للتعاون مع العراق في مكافحة التنظيم الإرهابي المهدد لأمنه وسيادته".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أكد امتلاك بلاده "أوراقا" عدة للرد على "الاعتداءات" التركية أهمها الورقة الاقتصادية.

وقال الصحاف، في مقابلة صحفية "العراق يتوافر على مصادر قوة منها الورقة الاقتصادية، حيث تتواجد العشرات من الشركات الاقتصادية والاستثمارية التركية في العراق و العراق أيضا له ميزان تبادل تجاري مع تركيا يتجاوز 16 مليار دولار سنويا، كذلك القوانين الدولية التي تكفل حق العراق وهناك إمكانية لأن يذهب العراق إلى مجلس الأمن الدولي ويدعوه إلى جلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر وكذلك الجامعة العربية على المستوى الوزاري ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها".

كما استدعت بغداد مؤخرا السفير التركي لدى العراق مرتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة ضد العمليات التركية.

وكانت تركيا قد أعلنت، في 17 حزيران الماضي، انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتنين بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر"، إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكوردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.

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