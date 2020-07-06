تركيا بصدد إستئناف منح

2020/07/06 | 18:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن بدء محادثات مع نظيرتها التركية لاستئناف منح "الفيزا" للعراقيين في المطارات دون مراجعة السفارة.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "انطلقت اليوم مُشاورات قنصلية بين العراق وتركيا، برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة السفير عبدالكريم هاشم رئيساً للوفد العراقيّ، ووكيل وزير الخارجيّة المُختصّ بالشُؤُون القنصليّة ياووز سليم قران".

وأوضحت أن المحادثات بصدد "استئناف العمل بمُذكّرة التفاهم التي أوقفتها تركيا، والتي أبرمها الجانبان في 2009"، مبينة أن المذكرة "تتضمّن منح سمة الدخول (الفيزا) في المطارات من دون أن يُراجِع المُسافِر السفارة المعنيّة".

وتعمل تركيا حاليا على منح سمة الدخول الى العراقيين عبر مراجعة سفاراتها في بغداد.

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