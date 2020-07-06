صحة المثنى تعلن التوزيع المناطقي لـ 86 اصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/07/06 | 18:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى اعلنت دائرة صحة المثنى في بيان الموقف الوبائي في امحافظة اليوم الاثنين :الإصابات الجديدة : 86 إصابةمناطق الإصابةمدينة السماوة (44)مدينة الرميثة (26)قضاء الخضر (11)قضاء الوركاء (2)ناحية المجد (1)ناحية الهلال (2)وتم تسجيل 3 حالات وفاة وماذكر في موقف الوزارة (4) حالات وفاة حالة مكرره للتنويهقضاء الرميثة (1)قضاء الخضر (1)ناحية المجد (1)

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