عرب كركوك ينضمون الى التركمان برفض عودة البيشمركة الى المحافظة

2020/07/06 | 18:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك اعلنت الجبهة العربية في كركوك ، الاثنين، اعتراضها على قرار اشراك قوات البيشمركة بقيادة عمليات المحافظة فيما دعت لتظاهرات منددة.وقالت الجبهة في بيان " يتفاجئ اليوم أهالي كركوك بقرار مخالف للدستور وللتعايش ويهدد السلم الأهلي في كركوك وهو إشراك قوات البيشمركة في قيادة عمليات كركوك خلافاً للواجب الاساسي لهذه القوات بصفتها الإقليم".واضافت ان " البيشمركة مارست التطهير العرقي عبر تدمير أكثر من 120 قرية عربية وسرقة ممتلكاتها وتشريد أهلها في المخيمات بحجة المشاركة في محاربة تنظيم داعش الارهابي ولازالت تلك الاعمال العنصرية عالقة في اذهان ابناء كركوك ".ودعت الجبهة رئيس الوزراء الى "مراعاة وضع كركوك الخاص وعدم استفزاز ابناء المكونين العربي والتركماني فيها وذلك بالاتفاق مع بعض السياسيين في الإقليم من دون علم ابناء كركوك".ولفت البيان انه " كان الأجدر اتخاذ قرار توجيه قوات البيشمركة للتصدي للقوات الإجنبية التي دخلت الإقليم وهجرت المواطنين من قراهم وكذلك لم نرى لها دور في طرد قوات البككا الارهابية من داخل العراق".وشددت على انها " ترفض رفضاً قاطعاً المساس بمكتسبات خطة فرض القانون وتدعوا القائد العام للقوات المسلحة إلى عدم اتخاذ أي قرار يخص كركوك دون استشارة ممثلوا العرب والتركمان حفاظا على النسيج المجتمعي فيها وعدم زعزعة التوافق والتعايش بين مكوناتها".ووجهت دعوة للجماهير لممارسة حقها الدستوري والقانوني في التهيئة لمظاهرات واعتصامات في حال عدم التراجع عن هذا القرار الخاطئ وفقاً للبيان.وكانت الجبهة التركمانية العراقية اعلنت رفضها عودة البيشمركة الى المحافظة متهمة اياها بممارسة التطهير العرقي ضد الاقليات الاخرى

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