الناطق باسم القائد العام يوضح بشأن إعادة انتشار البيشمركة في كركوك

2020/07/06 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين، إعادة انتشار قوات البيشمركة في محافظة كركوك، فيما أشار الى هدف المراكز التنسيقية في محافظات ديالى ونينوى وكركوك.وقال رسول للوكالة الرسمية وتابعته “العهد نيوز”، إن “المراكز التنسيقية التي تم التباحث بشانها في ثلاث محافظات تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية […]

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