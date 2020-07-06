امن كوردستان يعتقل عصابة ويضع يده على 40 كيلو غرام من المواد المخدرة

2020/07/06 | 18:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت سلطات كوردستان عصابة تتاجر بالمخدرات

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