العراقيون وتجربة شعوب آسيا المرة مع القواعد الأمريكية

2020/07/06 | 18:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت التصرفات الشاذة والسلوكيات غير الاخلاقية التي قام بها الجنود الامريكيون في مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، الذين أرعبوا الاهالي واعتدوا...

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