2020/07/06 | 18:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد رشح مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، الإثنين 2020/7/6، حسن البياتي، لمنصب وزير الدولة لشؤون التركمان.جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء، موجهة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، حيث طالب الكاظمي بتحديد جلسة منح الثقة للوزير الجديد.وذكرت الوثيقة، أنه “استنادا إلى القرار النيابي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يرشح “حسن البياتي” من المكون التركماني لمنصب وزير الدولة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يرشح “حسن البياتي” من المكون التركماني لمنصب وزير الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).