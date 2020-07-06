2020/07/06 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة من الشباب في ميسان تتبرع ببناء منزل لاحدى العوائل المتعففة مجانا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموعة من الشباب في ميسان تتبرع ببناء منزل لاحدى العوائل المتعففة مجانا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموعة من الشباب في ميسان تتبرع ببناء منزل لاحدى العوائل المتعففة مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).