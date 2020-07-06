2020/07/06 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، بياناً بشأن اجتماعات تم عقدها مع قوات البيشمركة، مؤكدة أنه لم يتم مناقشة اي موضوع يخص عودة البيشمركه الى كركوك.وقالت القيادة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إن “قيادة العمليات المشتركة وبحضور ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوكالات والاجهزة الامنية عقدت اجتماعات مع قيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن اجتماعها مع البيشمركة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن اجتماعها مع البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).