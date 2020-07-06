صحة الرصافة تعلن شفاء 239 مصابا بكورونا والاجمالي الى 6909

2020/07/06 | 18:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلن مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، الاثنين، شفاء 239 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 6909 حالة.وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 239 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا، وكانت موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 184 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها، امابقية الحالات فتوزعت كما يلي : 7 حالات شفاء في منطقة البياع .و 6 حالات شفاء في كل من ام الكبر والغزلان والبلديات .و 5 حالات شفاء في كل من الشعب وحي الزهراء .و 4 حالات شفاء في كل من حي العامل وبوب الشام والمعامل .و3 حالات شفاء في كل من منطقة الصحفيين وشارع فلسطين".واضاف ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".واوضح الساعدي، ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 6909 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".انتهى

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