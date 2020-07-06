رئيس اتحاد كرة السلة العراقي: نحن امام 3 خيارت تخص الدوري الممتاز

2020/07/06 | 18:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد رئيس اتحاد كرة السلة العراقي، حسين العميدي، اليوم الاثنين، نحن امام 3 خيارت تخص الدوري الممتاز.وقال العميدي لـ" كاكامش برس"، اننا "امام ثلاث خيرات فيما يخص الدوري العراقي الممتاز ، اولها الغاء لقب الدوري للعام الحالي ، والامر الثاني هو الاعتماد على الفائز في حصد النقاط قبل جولتين من الغاء الدوري ، او تنظيم البطولة التنشيطية والبطل فيها هو بطل الدوري العراقي لعام ٢٠٢٠".واضاف "كل هذه النقاط يتم دراستها بعناية خوفا من ان يقع البعض في ظلم النتائج وبالقريب سنستخلص قرار نهائي نطمح ان يكون منصف للجميع".

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