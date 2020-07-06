الذهب مستقر.. والأونصة تقترب بحذر من مستوى الـ1800 دولار

2020/07/06 | 18:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..استقر الذهب، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تعوض فيه المخاوف المستمرة من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا الضغط الناجم عن صعود الأسهم مع تحول الاهتمام صوب بيانات قطاع الخدمات الأميركي التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1777.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:49 بتوقيت غرينتش.ونزل […]

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