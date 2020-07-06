الكمارك: تسهيل دخول ارسالية اجهزة و مستلزمات طبية عبر كمرك الشحن الجوي

2020/07/06 | 18:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الأثنين، تسهيل أدخال ارسالية محملة بأجهزة و مستلزمات طبية عبر مطار بغداد.وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “كوادرها العاملة في كمرك الشحن الجوي باشرت وعلى الفور حال وصول الشحنة بالأسراع بأكمال الأجراءات اللازمة وتسيهل دخول الأرسالية المهداة من (مؤسسة العين للرعاية الأجتماعية) لصالح وزارة الصحة”.وأكدت الهيئة […]

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