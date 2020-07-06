2020/07/06 | 18:38 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الأثنين، تسهيل أدخال ارسالية محملة بأجهزة و مستلزمات طبية عبر مطار بغداد.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “كوادرها العاملة في كمرك الشحن الجوي باشرت وعلى الفور حال وصول الشحنة بالأسراع بأكمال الأجراءات اللازمة وتسيهل دخول الأرسالية المهداة من (مؤسسة العين للرعاية الأجتماعية) لصالح وزارة الصحة”.
وأكدت الهيئة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: تسهيل دخول ارسالية اجهزة و مستلزمات طبية عبر كمرك الشحن الجوي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الأثنين، تسهيل أدخال ارسالية محملة بأجهزة و مستلزمات طبية عبر مطار بغداد.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “كوادرها العاملة في كمرك الشحن الجوي باشرت وعلى الفور حال وصول الشحنة بالأسراع بأكمال الأجراءات اللازمة وتسيهل دخول الأرسالية المهداة من (مؤسسة العين للرعاية الأجتماعية) لصالح وزارة الصحة”.
وأكدت الهيئة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: تسهيل دخول ارسالية اجهزة و مستلزمات طبية عبر كمرك الشحن الجوي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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