اليونسيف تعرب عن حزنها لإصابة طفل نتيجة استهداف المنطقة الخضراء

2020/07/06 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن صدمتها وحزنها لما حصل للطفل العراقي الذي أصيب نتيجة استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأكدت اليونسيف في بيان، انها تلقت بمزيد من الحزن والصدمة، تقارير إصابة طفل بجروح في منطقة الكرادة ببغداد يوم الأحد من جرّاء العنف الناتج عن إطلاق صاروخ كاتيوشا، مضيفة انها تستنكر أعمال العنف أيا كان نوعها، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام حق الأطفال في أن يكبروا في بيئة آمنة مؤمّنة، فيما ختمت المنظمة بالقول، الأطفال هم ينبوع مستقبل العراق، ويستحقون العيش بسلام، وبلا خوف من التعرض للأذى.

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