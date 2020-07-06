الكاظمي يرشح حسين سليمان وهاب البياتي لمنصب وزير دولة

2020/07/06 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مرشحاً تركمانياً لوزارة مستحدثة.

وبحسب كتاب رسمي موجه الى رئيس مجلس النواب حصلت عليه التغيير، فإن الكاظمي رشح حسين سليمان وهاب البياتي لمنصب وزير دولة، مطالباً من البرلمان تحديد موعد جلسة للتصويت عليه.

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