العمليات المشتركة تنفي الاتفاق على اعادة البيشمركة الى كركوك

2020/07/06 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن حصول اتفاق باعادة قوات ال...





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